¡Öµð¿Í¡Ý¹­Åç¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£´ÑµÒ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼·²óÉ½¤Î¹­Åç¹¶·â¤ÇËöÊñ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤­¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÏÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡£»ý¤Á¼ê¤è¤êÀè¤ÎÉôÊ¬¤¬»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤­¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±¤Ä¤ë»öÂÖ¤Ë¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼