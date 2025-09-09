カルビーの江原信社長兼CEOは9月1日、「カルビーポテトチップス」発売50周年を記念して開催された発表会に臨み、100年ブランドを目指して、産地・生産者・地域社会・生活者・流通・物流とのつながりを強化していく考えを明らかにした。「『カルビーポテトチップス』が多くの皆様に愛され続けているのは、やはり基本に忠実であるため。『カルビーポテトチップス』は、じゃがいもそのもの。決してシーズニング頼みではなく、“じ