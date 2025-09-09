サントリー食品インターナショナルは2019年11月に「C．C．レモン」ブランドで「C．C．」の文字を消したデザインラベルを数量限定発売。以降、22年、24年、今年1月にも数量限定発売した。同デザインラベルを展開している理由は、“みんなの力で、がんを治せる病気にする”プロジェクト「deleteC」に2019年以降、毎年参画しているため。Cancer（がん）の頭文字「C」の文字のdelete（消すこと）に賛同して「C．C．レモン」の「C