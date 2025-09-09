「オートレースもＷＩＮＴＩＣＫＥＴ杯」（９日、川口）スターレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が２日目１０Ｒの準々決勝戦で３着に入り、準決勝戦Ａに進出した。セミファイナル進出は、今年２３節目で１３節連続１９節目。しかし、８月２日から続いている連敗は１５となった。レースは０、１０線が各１車、２０、３０線が各２車、４０線が１車の７人で行われ、３０線の掛川和人（川口）が６周１角で抜け出して初日