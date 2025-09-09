西山智樹と前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』。2人体制では最初で最後となるファンミーティング『TAG SEARCH - 0 to BRAND -』が2025年9月9日に東京・Kanadevia Hallで開催される。開催に先駆けて、同会場にて行われた西山と前田による囲み取材をレポートする。2人にとって初めての囲み取材は、終始あたたかな雰囲気に包まれた。 （関連：【写真あり】装飾があしらわれた