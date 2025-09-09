◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（９日・東京ドーム）広島の床田寛樹投手が、７回６失点でマウンドを降りた。２回以降は１安打投球で無失点に抑えたが、初回１死から７連打で６失点の炎上が痛恨だった。ＣＳ争いの正念場の一戦で意地を見せられなかった。初回は先に１点の援護をもらいながら、その裏に大量６失点で逆転を許した。１死一、三塁から岡本に同点打、さらに１死満塁から中山に勝ち越し打を浴び、続くリチャードに