◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神が今季６度目の完封負けを喫した。またも天敵・ケイを打ち崩せなかった。試合前時点で、今季６度の対戦で防御率０・６８と抑え込まれていた左腕。この日も散発の単打３本のみと完璧に抑えられた。ＣＳで対戦の可能性もあるだけに、不安要素が露呈した形だ。先発・村上は７回４安打３失点で４敗目。両軍無得点の２回、先頭・オースティン、佐野に連続二塁打で先