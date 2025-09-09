9月4日に82歳で死去した歌手の橋幸夫（本名：橋幸男）さんの通夜が9日、東京・小石川の「浄土宗 無量山 傳通院」にてしめやかに営まれた。「二代目橋幸夫yH2」が弔問に訪れ、別れをしのんだ。【写真】素敵な笑顔で送られた橋幸夫さん報道陣の取材に応じた二代目橋幸夫yH2の3人は、それぞれに橋さんとの思い出を振り返り、最年少の徳岡純平は「尊敬する先輩であり、師匠でもあり、父であり、一言では言い表せない。リハーサル時