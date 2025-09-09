自分が知らずに恥ずかしい思いをしていたとき、教えてもらってホッとしたことはありませんか。それとも言わないでほしい？アプリ「ママリ」にはママ友の服が裏表だと気づいたけど、教えたほうがいいのかという投稿がありました。このママ友と投稿者さんは同じ登校班だそうで、本人に言ったほうがいいのか、それとも言わないほうがいいのか迷っているそう。あなたならどうしますか？ ママ友が着ている服が、裏返しだったら？