TFF1.リグ（トルコ2部リーグ）のサカリヤスポルは8日、元フランス代表FWウィサム・ベン・イェデルの完全移籍加入を発表した。ベン・イェデルは1990年8月12日生まれの現在35歳。2010年10月にトゥールーズでトップチームデビューを飾ると、2012−13シーズンからは4年連続で公式戦15ゴール以上を記録し、2016年夏にセビージャへ渡った。セビージャでも加入初年度から最前線の主力として活躍を続け、“ラストイヤー”となった2018