4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんの通夜が9日、東京・小石川の傳通院で営まれた。元首相の鳩山由紀夫氏（78）も参列し、取材に応じた。幼少期からファンだったといい、橋さんの「潮来笠」などを「割り箸ゆきおと言って歌っていました」と振り返った。橋夫妻の結婚34周年のお祝いの会では鳩山氏が牧師のような格好をして出席したこともあったといい「真ん中でお話をさせていただいたり、そんなご縁がありました」と語