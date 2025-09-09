阪神は９日、１９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で実施予定だった球団ＯＢのトーマス・オマリー氏（６４）のファーストピッチセレモニーが中止となったことを発表。球団は「楽しみにしていただいていた皆様には心よりお詫びを申し上げるとともに、ご理解いただきますようお願い申し上げます」と理解を求めた。オマリー氏によると、長年足の持病があり、急きょ２度の手術を受けたが、炎症を起こしているためドクターストップがかか