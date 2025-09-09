全日本プロレスは９日、２３日の東京・アリーナ立川立飛大会から復帰を予定していた安齊勇馬（２６）が、１５日の後楽園大会から出場すると発表した。６人タッグで斉藤ジュン、ライジングＨＡＹＡＴＯと組み、諏訪魔、田村男児、野村直矢組と対戦する。安齊は６月１８日の後楽園ホール大会での試合後、ユニット「エルピーダ」の解散を発表するとともに「俺自身をもっと盛り上げるため、そして全日本プロレスをもっと盛り上げる