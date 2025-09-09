バンドの「ペドロ＆カプリシャス」のリーダーでミュージシャンのペドロ梅村さん（梅村英昭＝うめむら・ひであき）が死去したことが９日、分かった。８３歳だった。レコード会社「フリーボード」が公式サイトを通じて発表した。公式サイトでは、梅村さんが８月２４日に享年逝去したことを報告。「関係者の皆様及びファンの皆様方の生前のご厚誼に深謝し謹んでお知らせ申し上げます」と結んだ。梅村さんは１９４２年、山梨県米