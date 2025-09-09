¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤¬SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï9Æü¡¢¥ª¥ê¼óÁê¤Î¼­Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É°ìÉô¤Î¼çÍ×¤ÊSNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢8Æü¤ËÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë19¿Í¤¬»àË´¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ9Æü¡¢SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø¤¸¤ëÁ¼ÃÖ¤òÅ±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¼óÅÔ¥«¥È¥Þ¥ó