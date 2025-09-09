1Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖAmAmp¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÜ¾ë¹ÉÂç¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£1Æü¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖAmAmp¡×¤¬¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡ÖµÜ¾ë¹ÉÂç¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢8·î30Æü²¼ËÌÂôReG¸ø±é½ªÎ»¸åÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ë¤Ä