自民党本部自民党総裁選の投票形式を巡り、党内からは国会議員と全国の党員・党友が投票に参加する正規方式である「フルスペック型」での実施を求める声が相次いでいた。フルスペックは和製英語で、このワードが公然と使われるようになったのは、安倍晋三首相の後継を決める2020年の総裁選からで、歴史は浅い。フルスペックは完全を意味する「full（フル）」と、仕様の「specification（スペシフィケーション）」の略称「spec