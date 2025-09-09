俳優岡田将生（36）が9日、都内で、映画「アフター・ザ・クエイク」（10月3日公開、井上剛監督）舞台あいさつ付プレミア上映会に出席した。妻で女優の高畑充希（33）の妊娠発表後、国内初の公の場への登場となった。同作は作家村上春樹氏の短編集小説「神の子どもたちはみな踊る」を実写化。原作に収録されている4編をベースにオリジナルの設定を加え、それぞれ別の時代、場所で喪失感を抱える4人の人生が現代につながる様子を描き