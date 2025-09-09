4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんの通夜が9日、東京・小石川の傳通院で営まれた。葬儀委員長をつとめた夢グループの石田重廣社長（67）と保科有里（63）が参列後に取材に応じた。石田社長は「いずれこういうことがあるからよろしくなと。俺の方が歳がいっているから、社長頼むぞと言われておりました。十数年前からお会いしていて、昭和の大スターでありながら、普通に話すことで心を開いてくれて感謝しています」と