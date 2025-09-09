夫の自尊心を気遣うあまり、性生活の不満を言い出せずにいる妻。遠回しに希望を伝えても傷つけてしまい、今ではほぼセックスレス状態に…。看護師、僧侶、スピリチュアルケア師、ケアマネージャー、看護教員の玉置妙憂さんが三大欲求の一つである性欲についての悩みに応えます。【写真】セックスレス解消のために必要なことは【相談】性生活に不満があるのに伝えられない私の悩みは夫との性生活に満足していないのに、本音を伝えら