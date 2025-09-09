2025年9月7日、広東省深セン市のテレビ局による微博アカウント「第一現場」は、同市の地下鉄駅で保安検査を拒否した女が職員に暴力を振るう事件があったと報じた。記事によると、中国のネット上で7日、深セン地下鉄の科学館駅で、乗客の女が手荷物検査を拒否し、検査員に対して暴行を加えたとする動画が拡散して大きな注目を集めた。動画には、女が手持ちのバッグを振り回し、男性検査員の頭部や体を複数回にわたって強く殴打する