¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤â¡ª¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É°ìÍ÷¢£¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤â½ç¼¡È¯Çäº£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥­