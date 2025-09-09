ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¡¢9·î9Æü¤â¡¢2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢Á´¹ñ°ì¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¤Ê¤É3¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û9·î¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¤Ç35.9¡î °ì»þÁ´¹ñ°ì¤Î½ë¤µ ¸©Æâ3ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü=ÀÅ²¬ ¡ãÅ·Îµ¶è¤ÇÅ¹¤ò±Ä¤à½÷À­¡Ê80¡Ë¡ä Q.¤­¤ç¤¦¤Îµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¡ÖÂ¬¤Ã¤Æ¤Þ¤»ー¤ó¡£Â¬¤ë¤È»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þー¤¹¡× ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ