ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤Ç¹ñÀ¯¤¬ÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÀÅ²¬¸©ÆâÌîÅÞ¤âÆ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÀÅ²¬1¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¼ÆÅÄ¾­Ê¿»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀÅ²¬¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¡×¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ½°±¡ÀÅ²¬1¶è¤Ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¼ÆÅÄ¾­Ê¿»á¤òÍÊÎ©¤Ø=ÀÅ²¬ ¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡ä ¡Ö½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¡¢¤¤¤Ä¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ê