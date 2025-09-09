【関東甲信】雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨 秋雨前線は１０日（水）にかけて関東甲信地方へゆっくり南下して停滞するため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。 １０日（水）の、を、画像で掲載しています。 ［雨の予想（多い所）］ ▼１０日（水）に予想される１時間降水量 関東地方北部 ５０ミリ