テレビアニメ『しゃばけ』が10月3日より毎週金曜23時30分からフジテレビ系“ノイタミナ”にて放送されることが決定した。さらに、10月4日より毎週土曜0時からPrime Videoにて見放題独占配信が開始。あわせてPV第2弾、8キャラクターの追加キャスト情報が解禁された。【動画】キャスト豪華！公開された『しゃばけ』PV『しゃばけ』は、シリーズ累計発行部数1000万部を突破した畠中恵による大ベストセラー小説『しゃばけ』が原作。