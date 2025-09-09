10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£10Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ë½©±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÁ°ÀþÉÕ¶á¤äÁ°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ±«ÎÌ¤Ï10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç150¥ß¥ê¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç120¥ß¥ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç100¥ß¥ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤äËÌÎ¦¤Ç¤â60¥ß¥ê¤«¤é80¥ß¥ê¤È¤Ê