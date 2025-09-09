Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）の去就に関して、英公共放送「ＢＢＣ」が厳しい見解を示した。角田は４月の日本グランプリ（ＧＰ）で緊急昇格後は低迷が続いており、更迭論がくすぶっている。夏休み明け再開初戦のオランダＧＰこそ９位入賞を果たしたが、続く７日のイタリアＧＰでは姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンとの?同士打ち?の影響もあり１３位に沈んだ。重圧が高まる中で、ＢＢＣが角田の今後につい