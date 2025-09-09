ウオータースポーツや漁業など多くの楽しみがある諏訪湖。その諏訪湖では今年、「藻」が大量発生し、関係者を悩ませています。今週末にボートの大会を控えている諏訪郡下諏訪町の諏訪湖にある漕艇場。練習中の高校生「いや、めっちゃ邪魔ですね。トレーニングの一環だと思っていつもやっています」 オールを見ると緑の「藻」が絡まっています。近づいてきた小型船のロープにも…。