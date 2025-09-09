円買い強まる、日銀利上げ観測でユーロ安とドル安もドル円一時１４６円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが強まっている。関係者発言として「日銀は政治混迷でも年内利上げ排除せず、今月は政策維持へ」と報じられたことに反応した。ドル円は147円台前半から146円台前半まで、約１円幅で下落している。クロス円も軒並み円高が進行。ユーロ円は173円台割れから172円台前半へ、ポンド円は199円