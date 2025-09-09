◇MLB ドジャース3-1ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの捕手ベン・ロートベット選手が奮闘をみせています。ロッキーズとのカード初戦。先発のタイラー・グラスノー投手が2回に四球のランナーをノーヒットで1点を奪われましたが、7回まで無安打投球。9回にタナー・スコット投手が先頭打者に二塁打で初安打を許しますが、継投の無安打試合目前の好ゲームを演出しました。投手陣を引っ張るのは、今月マイナー