£¹·î£´Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌë¤Ë»²Îó¤·¤¿¡¢²Î¼ê¤Î¹âÆ»¤µ¤ó¡Ê¼í¿Í¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡¦ÄÌÌë ¡Û¼í¿Í¡¦¹âÆ»¤µ¤ó¡ÖËÍ¤¿¤Á¡Ø¸åÇÚ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤Î¿ô¡¹¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬»ÈÌ¿¡×¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤»¡×¡Öº£Ç¯2·î¤Ë¶¶¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶âÂô¤ÇÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤â¶âÂô¤ËÍè¤Æ¤¤