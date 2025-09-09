¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤ÏSNS¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç19¿Í¤¬»àË´¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤¬¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛSNS¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤òµ¬À©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Î¤Ê¤¤SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´ÅÚ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖZÀ¤Âå¡×¤òÃæ¿´¤Ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬È¯