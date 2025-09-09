ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤ËÈ¼¤¤¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî´´»öÄ¹¤Ï9Æü¡¢¡ÖÌµ¸úÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤éµÄ°÷¼­¿¦¤¹¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µîÇ¯11·î¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢½°±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤¬Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÅÞ¼ó¤Ê¤É¤ËÅêÉ¼¤·¡¢Ìµ¸úÉ¼¤¬84É¼¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢