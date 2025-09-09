俳優でエッセイストの吉行和子さんが2日、肺炎のため都内の病院で亡くなった。90歳だった。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが9日、発表した。葬儀は故人の遺志により、8日に近親者のみで営んだ。現役の俳優のまま天寿を全うした。関係者によると、転んで腰骨を痛めるなどしていたがテレビのオファーに「状態がしっかりしたら、やりたい」と意欲を見せていたという。 ◇◇◇朝ドラにもなった美容師の草分け、母