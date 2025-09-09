“ロス五輪世代”のU-22日本代表は9日、ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選の第3節でU-22クウェート代表と対戦する。日本時間午後9時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。第2節・ミャンマー戦から中2日で先発5人を変更。DF松本遥翔、MF矢田龍之介、MF古谷柊介、MF新川志音、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄の5人がスタメンに入った。また前節は海外組4人全員が先発していたが、DF小杉啓