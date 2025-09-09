四大大会で獲得したトロフィーに囲まれ写真に納まる、車いすテニス男子の小田凱人＝9日、東京都大田区車いすテニス男子シングルスで全米オープンを制し、四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム（GS）」を史上最年少で達成した19歳の小田凱人（東海理化）が9日、ニューヨークから帰国して東京都内で記者会見し「自分がこれからどこまで行けるか、それが一番楽しみ」と、今後の自身への期待感を語った。17