DOBERMAN INFINITYが、約5ヶ月振りとなる新曲「Proud」を10月15日に配信リリースすることが決定した。さらに、本日9月9日に東京ドームで行われた広島戦初戦にて、プロ野球・読売ジャイアンツ・吉川尚輝選手の登場曲に急遽起用され、楽曲が初解禁となった。この日、吉川選手の登場曲として初解禁となった「Proud」は、野球好きで知られ、多くのスポーツ選手との交流が深いメンバーのGS が、プロの選手たちがどのようにして“今の自