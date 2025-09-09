Ado自身二度目のワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞より、さいたまスーパーアリーナ公演の「唱」ライブ映像がグラミー賞公式サイトGRAMMY.com’s Global Spin seriesにて独占公開となった。「巨大なスクリーン、ドラマチックな照明、そして会場を埋め尽くしたファンと共に、Adoは2023年のシングル(Japan Hot 100とオリコン総合シングルチャートで1位を獲得した楽曲「唱」)を忘れられないス