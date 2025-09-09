『お笑いの日2025』が、TBS系にて10月11日14時から8時間にわたり生放送されることが発表された。第一部MCはかまいたちとチョコレートプラネットが務める。【写真】ナイツがメインパーソナリティを務める『ラジオお笑いの日』ビジュアル今年のテーマは「お笑い夢のコラボ祭」。若手からベテランまで超人気芸人が大集結し、この日限りの豪華コラボ祭を開催。全国各地とも中継を繋ぎ、日本全国を「お笑いのチカラ」で笑顔にする。