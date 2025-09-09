アップルのワイヤレスイヤホン「AirPods Pro」の本格的なアップグレードは2026年になると、海外アナリストが報告しています。 ↑劇的なアップデートは来年までお預け？ アナリストのミンチー・クオ氏によれば、次期「AirPods Pro（AirPods Pro 3）」は2025年後半に発表されるとのこと。アップルが9月9日に開催するイベントでこの製品が発表されるかどうかは明言していません。 次期AirPods Proでは、心拍数モニタリング機