Ｂ２ベルテックス静岡（株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ）は９日、静岡市内で「２０２５―２６ＴＩＰＯＦＦＰＡＲＴＹ」を開催した。Ｂ２昇格から３年目のシーズン開幕まで１か月を切る中、パーティーの冒頭で同社の松永康太社長が、スポンサーや行政関係者ら約２２０人の前で、２０３０年に目指しているＢプレミア参入および同年に予定している東静岡の新アリーナ開業に向けた新たなビジョン「ＳＨＩＺＵＯＫ