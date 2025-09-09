¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹­Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å2¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬°ìµó6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2²ó¤Ë¹­ÅçÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3²ó¤È4²ó¤òÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¸Í¶¿Åê¼ê¤Ï5