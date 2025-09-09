¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï3¼ï¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿··¿¥«¥×¥»¥ë¼°¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥É¥ë¥Á¥§ ¥°¥¹¥È ¥Í¥ª¡×¤ò9·î2Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤·¡¢¥«¥×¥»¥ë¼°¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£8·î27Æü¡¢È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅçÀî´ð¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷°ûÎÁ»ö¶ÈÉôËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥É¥ë¥Á¥§ ¥°¥¹¥È¡Ù¤¬È¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿2007Ç¯¤«¤é¤Î18Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ã±¤Ê¤ë°ì¤Ä¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±