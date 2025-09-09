10月12日放送スタート予定の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）への出演が発表されたSnow Man・目黒蓮。社会現象とも呼べる大ヒットドラマ『silent』（フジテレビ系／2022年）への出演以降、俳優として存在感を増し続けている目黒だが、今作が初の日曜劇場出演となる。そこで本記事では、目黒の活躍を振り返りながら、実力派キャストが集結した本作で彼が演じる役の注目ポイントも紹介したい。【関連】Snow Man目黒蓮、