2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á14¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Netflix10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ø¡×¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Netflix¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ªºîÃæ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¡ýÁáÂ®isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ªNetflix10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È