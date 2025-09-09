オンワード樫山のメンズブランド「J.PRESS」は、「ミッキーマウス」をモチーフにしたカプセルコレクションを9月6日に全国の「J.PRESS」店舗および公式通販サイト「オンワードクローゼット」で発売する。1902年にアメリカ・ニューヘブンで誕生したアメリカントラディショナルを代表するブランド「J.PRESS」と、1928年のデビュー作「蒸気船ウィリー」以来、世界中で愛され続けている「ミッキーマウス」。今回、時代を超えて愛され