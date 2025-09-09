ノッティンガム・フォレストが現地９月８日、ヌーノ・エスピリト・サント監督の解任を発表した。ヌーノは昨季、フォレストをプレミアリーグ７位に導き、カンファレンスリーグの出場権も手にした。今季はリーグ開幕３戦で１勝１分１敗と、決してすぐに解任するような成績ではないが、クラブ上層部と対立。関係が悪化し、喧嘩別れのような形になった。後任が注目を集めるなか、英衛星放送『Sky Sports』が「アンジェ・ポステコ