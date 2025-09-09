「『薬』を飲むのが『楽』になる子ども用シロップ」ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「からだWelcia」から、毎日の服薬をそっと支える新商品「『薬』を飲むのが『楽』になる子ども用シロップ」を9月7日から全国のウエルシア薬局で発売した。服薬指導の現場では、薬が飲みにくいとご相談を受けた際に、味やにおいをやわらげ、幅広い薬と相性のよいチョコレート系シロップやチョコアイスを提案することが少なくな