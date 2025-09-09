2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¸½ÃÏ9Æü¤Ë¤ÏWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á26ºÐFW¡¢¥ß¥é¥ó½êÂ°ÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡É´é¡È¡£2016Ç¯¤Ë¼å´§17ºÐ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï20ºÐ¤È63Æü¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¸½¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤È¤â¥×¥ì